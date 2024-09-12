Глава СПЧ Фадеев: каждый молодой человек в РФ должен пройти через армию

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Глава Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что каждый молодой человек в стране должен пройти службу в армии независимо от состояния здоровья.

По его словам, на сегодняшний день в РФ только треть или четверть молодых людей проходит через службу в армии.

"Не поймите меня неправильно: я вовсе не призываю устроить мобилизацию и отправить всех на фронт. Но каждый молодой человек независимо от здоровья (пусть на кухне служит или писарем) должен пройти через армию", – приводятся его слова в телеграм-канале СПЧ.

Фадеев выступил с предложением увеличить армию и вернуться к всеобщему призыву.

Накануне депутат Госдумы Анатолий Выборный посетил пункт отбора на военную службу по контракту в Москве. Там он пообщался с контрактниками и их родственниками.

Выборный поблагодарил бойцов за их службу и сказал, что гордится москвичами, которые принимают подобное ответственное решение. Он подчеркнул, что будущие бойцы стараются внести вклад в обеспечение обороны и безопасности страны.