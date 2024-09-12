12 сентября, 06:14Общество
Облачная погода с дождем прогнозируется в Москве 12 сентября
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная погода с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь прогнозируются в столице в четверг, 12 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 24 до 26 градусов, по области – от 22 до 27 градусов.
Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура в столице понизится до 15 градусов, а в Подмосковье – до 12 градусов.
Желтый уровень погодной опасности продлен в Московском регионе до пятницы, 13 сентября, из-за риска пожаров. Предупреждение будет действовать до 00:00.
Летнее тепло начнет покидать столицу на следующей неделе. В связи с этим синоптики порекомендовали москвичам 14 и 15 сентября успеть воспользоваться почти летней погодой, искупаться и позагорать.
"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 12 сентября