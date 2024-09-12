Облачная погода с дождем прогнозируется в Москве 12 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь прогнозируются в столице в четверг, 12 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 24 до 26 градусов, по области – от 22 до 27 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице понизится до 15 градусов, а в Подмосковье – до 12 градусов.

Желтый уровень погодной опасности продлен в Московском регионе до пятницы, 13 сентября, из-за риска пожаров. Предупреждение будет действовать до 00:00.

Летнее тепло начнет покидать столицу на следующей неделе. В связи с этим синоптики порекомендовали москвичам 14 и 15 сентября успеть воспользоваться почти летней погодой, искупаться и позагорать.