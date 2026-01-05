Рейс из Египта совершил аварийную посадку в Шереметьево

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самолет из Египта совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Посадка прошла в штатном режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя воздушной гавани.

В данный момент проходит высадка пассажиров. Оперативные службы аэропорта приняли авиарейс в соответствии со всеми регламентами.

Ранее самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Якутск, приземлился в столичном аэропорту Внуково из-за технической неисправности. Посадка самолета авиакомпании "Якутия" прошла успешно.

Еще один инцидент произошел в конце декабря: четыре рейса из России приземлились на запасном аэродроме в Самарканде из-за тумана в аэропортах Узбекистана. Кроме того, на запасной аэродром направили рейс Стамбул – Наманган из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

