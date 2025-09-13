Космические аппараты после пуска с Плесецка выведены на целевую орбиту

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Космический аппарат в интересах министерства обороны России и учебно-исследовательский аппарат "Можаец-6" выведены в расчетное время разгонным блоком "Фрегат" на целевую орбиту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время аппараты приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС. При этом в министерстве отметили, что выведение аппаратов на орбиту прошло в штатном режиме.

"После старта ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова", – уточнили в Минобороны РФ.

Сейчас с аппаратами установлена телеметрическая связь Им присвоены номера "Космос-2595" и "Космос-2596". Информация о них внесена в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства. Теперь специалистами осуществляется анализ данных о новых космических объектах.

Ракета "Союз-2.1б" с космическим аппаратом и учебно-исследовательским аппаратом была запущена с космодрома Плесецк 13 сентября. "Можаец-6" был создан в Военно-космической академии А. Ф. Можайского. Он необходим для отработки алгоритмов астронавигации.

Ранее с Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-32". Спустя время корабль отделился от третьей ступени "Союза" и, выйдя на орбиту, начал самостоятельный полет к Международной космической станции (МКС).

Ракета будет проходить по стандартной двухсуточной схеме, во время которой корабль сделает 34 оборота вокруг Земли. Стыковка со станцией ожидается вечером в субботу, 13 сентября.

