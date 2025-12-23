Запуск частной космической ракеты Южной Кореи закончился аномалией

Фото: youtube.com/INNOSPACE

Запуск первого коммерческого космического носителя "Ханбит-Нано" южнокорейской компании Innospace закончился аномалией. Трансляция велась на YouTube-канале организации.

Ракета была запущена во вторник, 23 декабря, в 10:13 по Сеулу (04:13 по московскому времени) с космодрома Алкантара в Бразилии.

Запуск проходил в штатном режиме примерно в течение минуты после старта, приборы ракеты передавали кадры полета. Однако во время набора высоты они перестали поступать на экраны.

"Во время полета произошла аномалия", – гласила появившаяся на экране надпись.

После этого прямая трансляция запуска прекратилась. По данным агентства Yonhap, нельзя исключать вероятность, что ракета взорвалась. Ее запуск уже несколько раз переносился из-за обнаружения технических неполадок.

Ранее на космодроме "Восточный" был введен в эксплуатацию стартовый стол для ракет-носителей тяжелого класса семейства "Ангара". Он является одним из самых современных и автоматизированных в мире. При проектировании стартового комплекса учитывались все технологические достижения последних десятилетий.

В рамках строительства стартового комплекса "Ангара" были сданы в эксплуатацию еще 37 объектов.