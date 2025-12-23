23 декабря, 08:20Наука
Запуск частной космической ракеты Южной Кореи закончился аномалией
Фото: youtube.com/INNOSPACE
Запуск первого коммерческого космического носителя "Ханбит-Нано" южнокорейской компании Innospace закончился аномалией. Трансляция велась на YouTube-канале организации.
Ракета была запущена во вторник, 23 декабря, в 10:13 по Сеулу (04:13 по московскому времени) с космодрома Алкантара в Бразилии.
Запуск проходил в штатном режиме примерно в течение минуты после старта, приборы ракеты передавали кадры полета. Однако во время набора высоты они перестали поступать на экраны.
"Во время полета произошла аномалия", – гласила появившаяся на экране надпись.
После этого прямая трансляция запуска прекратилась. По данным агентства Yonhap, нельзя исключать вероятность, что ракета взорвалась. Ее запуск уже несколько раз переносился из-за обнаружения технических неполадок.
