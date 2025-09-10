Посол в отставке Сергей Яковлев умер на 78-м году жизни

Фото: mid.ru

Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке Сергей Яковлев скончался в возрасте 77 лет, сообщили в МИД России.

По данным дипведомства, смерть наступила 5 сентября. Однако ее причина не называется.

В МИД отметили, что на протяжении своей карьеры Яковлев отличался "высоким профессионализмом, ответственным подходом к порученному делу и прекрасными человеческими качествами". Министерство выразило соболезнования его родным и близким.

Яковлев родился 24 января 1948 года в Москве. В 1971-м он окончил МГИМО МИД СССР, после чего начал дипломатическую работу в министерстве иностранных дел.

Он занимал различные должности в российских дипмиссиях в Судане, Египте и Сирии, курировал ближневосточное досье в посольстве РФ в США и работал в качестве посла России в ОАЭ.

В 2006–2011 годах Яковлев был спецпредставителем министра иностранных дел страны по ближневосточному урегулированию. В 2011–2015 годах занимал должность посла РФ в Израиле. Также с 2007-го он имел дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Яковлев был отмечен государственными и ведомственными наградами, в том числе орденом Дружбы и почетным званием "Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации".