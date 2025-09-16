16 сентября, 23:36Политика
Умер вице-премьер Кубы Рикардо Кабрисас
Фото: ТАСС/POOL/Евгений Биятов
Вице-премьер Кубы Рикардо Кабрисас скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщил президент страны Мигель Диас-Канель в соцсети X.
"Очень печальная новость для Кубы – умер дорогой товарищ Рикардо Кабрисас Руис, образцовый человек, посвятивший всю свою жизнь революции", – сообщил Диас-Канель.
Глава государства выразил искренние соболезнования родным и близким премьера.
Кабрисас занимал пост заместителя премьер-министра Кубы с 2019 года. В начале своей политической карьеры, в 1980 году, его назначили на должность министра внешней торговли. Он занимал этот пост почти 20 лет.
С 2008 по 2019 год Кабрисас работал в должности вице-президента Совета министров, а с 2016 по 2018 год он также возглавлял министерство экономики и планирования.
Таким образом, Кабрисас в течение десятилетий занимал ключевые посты в правительстве Кубы, курируя вопросы экономики, внешней торговли и, в частности, сотрудничества с российской стороной.