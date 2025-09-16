Умер вице-премьер Кубы Рикардо Кабрисас

Фото: ТАСС/POOL/Евгений Биятов

Вице-премьер Кубы Рикардо Кабрисас скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщил президент страны Мигель Диас-Канель в соцсети X.

"Очень печальная новость для Кубы – умер дорогой товарищ Рикардо Кабрисас Руис, образцовый человек, посвятивший всю свою жизнь революции", – сообщил Диас-Канель.

Глава государства выразил искренние соболезнования родным и близким премьера.

Кабрисас занимал пост заместителя премьер-министра Кубы с 2019 года. В начале своей политической карьеры, в 1980 году, его назначили на должность министра внешней торговли. Он занимал этот пост почти 20 лет.

С 2008 по 2019 год Кабрисас работал в должности вице-президента Совета министров, а с 2016 по 2018 год он также возглавлял министерство экономики и планирования.

Таким образом, Кабрисас в течение десятилетий занимал ключевые посты в правительстве Кубы, курируя вопросы экономики, внешней торговли и, в частности, сотрудничества с российской стороной.