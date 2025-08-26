Умер бывший губернатор Новгородской области Михаил Прусак

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Экс-глава Новгородской области Михаил Прусак скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Дронов.

Политик отметил, что Прусак возглавлял регион в непростые времена для Новгородской области. По словам врио губернатора, профессионализм, смелость и ответственность экс-главы региона помогли достичь прогресса в области.

Дронов добавил, что Прусак мог отстоять свою позицию и интересы местных жителей. В качестве доказательства врио губернатора региона вспомнил о многочисленных госнаградах экс-главы Новгородской области.

Прусак родился 23 февраля 1960 года. С 1991 по 1995 год он возглавлял администрацию области, а с 1996 по 2007-й – был губернатором региона. За всю свою карьеру политик получил немало госнаград, в том числе орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, орден Дружбы и орден князя Ярослава Мудрого V степени.

Помимо этого, Прусаку в 2005 году была вручена премия российского правительства в области науки и техники, а в 1996-м он получил благодарность главы государства за активное участие в организации и проведении выборов президента РФ.

