Умер бывший президент Румынии Ион Илиеску

Фото: AP Photo/Beth Keiser

Скончался бывший президент Румынии Ион Илиеску, ему было 95 лет. Сообщение об этом появилось на сайте румынского правительства.

В нем указано, что Илиеску умер 5 августа в клинической больнице неотложной помощи имени профессора Агриппы Ионеску. Правительство передало соболезнования семье и всем близким политика.

9 июня Илиеску госпитализировали, после чего медики выявили у него онкологическое заболевание легких.

Экс-президент родился 3 марта 1930 года в городе Олтеница. В 1955 году он окончил Московский энергетический институт, кроме того, учился в Бухарестском политехническом институте.

После возвращения в Румынию активно продвигался по партийной линии, занимал посты министра, секретаря ЦК и руководил различными комитетами в компартии. В 1971 году Илиеску оказался в опале у Николая Чаушеску из-за разногласий по поводу политики партии и был отстранен от центральной власти.

В декабре 1989 года, после народного восстания и казни Чаушеску, Илиеску возглавил временное руководство страны. Под его руководством начался переход страны к многопартийной демократии.

Он трижды избирался президентом – в 1990, 1992 и 2000 годах. После завершения политической карьеры Илиеску оставался влиятельной фигурой и регулярно комментировал внутренние события страны.

