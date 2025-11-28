Филиалы усадьбы Деда Мороза откроются в трех парках Москвы 1 декабря

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В трех парках Москвы 1 декабря начнут работать филиалы усадьбы Деда Мороза. Они будут открыты в течение всего зимнего сезона, передает портал мэра и правительства столицы.

Посетить их можно в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино". Пространства являются филиалами главной усадьбы Деда Мороза в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино".

Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин напомнил, что в прошлом сезоне главную усадьбу Деда Мороза и ее филиалы посетили более 360 тысяч человек. Для них было проведено свыше 12 тысяч мероприятий.

"Этой зимой усадьбы вновь погрузят детей и взрослых в атмосферу настоящей зимней сказки: там можно будет поучаствовать в мастер-классах, экскурсиях и квестах", – добавил Фурсин.

В частности, в парке Олимпийской Деревни площадка оформлена по мотивам мультфильма "Простоквашино". В Измайловском парке гостей ждет сказка Ганса Христиана Андерсена "Снежная королева", а в ландшафтном парке "Митино" – "Морозко".

При этом во внутреннем дворе каждой усадьбы ежедневно будут проходить анимационные программы, а в павильонах – творческие мастер-классы. С 6 декабря по выходным запланированы занятия проекта "Московские каникулы".

Ранее сообщалось, что московская усадьба Деда Мороза ежегодно получает около 65 тысяч писем. Значительную часть корреспонденции составляют обращения от взрослых людей. По словам Деда Мороза, многие взрослые просят помощи в решении финансовых вопросов.