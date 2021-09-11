Малком и Клаудиньо смогут сыграть за "Зенит" в матче против "Ахмата"

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Бразильские полузащитники петербургского "Зенита" Малком и Клаудиньо смогут сыграть за команду в ближайших матчах. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Решение запретить Малкому и Клаудиньо до 14 сентября приняла Международная федерация футбола (ФИФА), удовлетворив жалобу Бразильской конфедерации футбола.

В результате этого полузащитники должны были пропустить два ближайших матча "Зенита": встречу с грозненским "Ахматом", которая состоится в Санкт-Петербурге 11 сентября в 16:30 московскому времени, а также игру с "Челси", запланированную на 14 сентября в Лондоне.

Бразильскую конфедерацию футбола подала жалобу 1 сентября из-за требование российского "Зенита" вернуть в клуб игроков, в связи с чем они покинули расположение национальной команды.

В свою очередь "Зенит" направил мотивированный ответ в УЕФА и ФИФА, выразив свою позицию касательно отзыва бразильских игроков из сборной. Клуб также попросил детально прояснить ситуацию с наложенными ограничениями.

В результате Бразильская конфедерация футбола отказалась от претензий к клубу.

"Футбольный клуб "Зенит" благодарит РФС, УЕФА и ФИФА за содействие, а также Бразильскую конфедерацию футбола за готовность пойти навстречу и принять взвешенное решение", – говорится в заявлении пресс-службы "Зенита".