Тематический поезд в честь 125-летия Российского университета транспорта запустили в метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На Серпуховско-Тимирязевской линии метро запустили тематический поезд, посвященный 125-летию Российского университета транспорта, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Внутри вагонов изображены основные вехи развития вуза: от Императорского московского инженерного училища до крупнейшего отраслевого университета страны с 350 тысячами выпускников.

Там расклеены архивные фотографии музея университета с учеными, их изобретениями и открытиями, инженерами и строителями, студентами и преподавателями.

Состав будет ходить по серой линии на протяжении полугода.

Ранее в метро запустили тематический поезд "Герои профессий". Состав украшен фотографиями работников транспортного комплекса и их цитатами. Найти его можно на Арбатско-Покровской линии метро.

Как заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, тематический состав – это возможность поблагодарить специалистам. Он напомнил, что в транспортной сфере столицы задействованы около 200 тысяч человек.

