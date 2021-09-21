Тематический поезд в честь 125-летия Российского университета транспорта запустили в метро

На Серпуховско-Тимирязевской линии метро запустили тематический поезд, посвященный 125-летию Российского университета транспорта.

Внутри вагонов можно увидеть историю учебного заведения – от Императорского московского инженерного училища до крупнейшего отраслевого университета страны.

Состав будет ходить по серой линии на протяжении полугода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.