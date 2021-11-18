К 80-й годовщине Битвы под Москвой ветераны получили единовременную выплату

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ветераны Битвы за Москву, а также участники и инвалиды Великой Отечественной войны получили по 40 тысяч рублей в качестве единовременной материальной помощи, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Город оказывает ветеранам комплексную поддержку. Так, к 80-й годовщине Битвы под Москвой размер материальной помощи ветеранам был увеличен в два раза. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы в сентябре. Такую единоразовую выплату уже получили более 3,7 тысячи горожан", – заявила Ракова.

Вице-мэр отметила, что единовременную выплату также получили награжденные медалью "За оборону Москвы", участники строительства оборонительных сооружений под Москвой, а также военнослужащие, работники предприятий и учреждений, учащиеся фабрично-заводских школ, ремесленных и железнодорожных училищ, трудившиеся в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.

Также в октябре стартовало вручение нагрудных знаков "80 лет Битвы за Москву" всем столичным участникам обороны города. Сегодня знаки получили уже более 700 ветеранов.

Ракова напомнила, что тысячи столичных ветеранов получают помощь социальных работников, а 850 одиноких участников ВОВ ежедневно обслуживаются сиделками. Также для них доступна программа "Санаторий на дому" и путевки в лучшие пансионаты.

Ранее Сергей Собянин побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Бориса Уткина. Во время своего визита он наградил 98-летнего фронтовика памятным знаком "80 лет Битвы за Москву", которого, по словам мэра, в ближайшие месяцы удостоятся еще 1 100 ветеранов.