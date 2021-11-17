Специалисты семейных центров оказали москвичам более 1,5 млн услуг с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Психологические консультации, правовая и адресная помощь оказались наиболее востребованными среди услуг организаций поддержки семьи и детства "Мой семейный центр". Всего с начала года услугами воспользовались более 1,5 миллиона раз, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Руководитель департамента труда и социальной защиты населения столицы Евгений Стружак отметил, что в семьях иногда возникают ситуации, справиться с которыми самостоятельно бывает сложно.

"Преодолеть трудный период и выйти из него помогают специалисты столичных семейных центров, где оказывают комплексную помощь и поддержку многодетным и малообеспеченным семьям, несовершеннолетним детям, а также семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию", – пояснил Стружак.

С начала этого года более 1,2 миллиона услуг было направлено на решение трудностей, возникающих в отношениях между родителями и детьми. Справиться с ними помогали юристы, медиаторы и юрисконсульты семейных центров.

Найти общий язык с ребенком помогают психологи, которые проводили как индивидуальные, так и семейные консультации. А специалисты окружных служб медиации способствуют урегулированию конфликта с учетом интересов всех сторон, находят решение, которое удовлетворяет всех участников спора.

Юристы и юрисконсульты подсказывают, как защитить интересы ребенка, а также консультируют и помогают в оформлении и восстановлении документов, а также в предоставлении социальных выплат.

Рассчитывать на помощь могут и москвичи с детьми, испытывающие финансовые сложности. В семейных центрах им помогают с бытовыми делами или оформлением электронных социальных сертификатов для покупки продуктов. Размер сертификата зависит от материального положения семьи. Адресную помощь сотрудники организаций поддержки семьи и детства "Мой семейный центр" оказали уже около 140 тысяч раз.

Ранее сообщалось, что сервисами информационного портала "Мой семейный центр" воспользовались около двух миллионов москвичей. Одним из наиболее востребованных оказался сервис "Подростковые клубы", с помощью которого дети могут записаться на различные занятия в соответствии с интересами.

