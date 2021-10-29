В московском метро появилась реклама в поддержку жертв домашнего насилия

Фото: пресс-служба Дептранса

В московском метро появилась социальная реклама для предупреждения домашнего насилия и повышения эффективности оказания помощи. Проект "Мысли по-новому" запустил департамент труда и социальной защиты совместно с Дептрансом.

"Дом, семья – это место, где каждому должно быть тепло, спокойно и безопасно. В основе работы Московского транспорта – те же ценности, поэтому мы об этом говорим", – рассказала руководитель информационного центра Московского транспорта Алена Еремина.

Руководитель Кризисного центра помощи женщинам и детям Наталья Завьялова отметила, что в семье не должно быть ни физического, ни психологического насилия.

"Женщина, столкнувшаяся с домашним насилием со стороны партнера, детей, близких родственников, не должна оставаться одна", – подчеркнула Завьялова.

Социальная реклама с лозунгом "Мысли по-новому" заставляет по-иному посмотреть на клишированные фразы и задуматься о недопустимости насилия. "Бьет – значит не любит", "Стерпится – разлюбится", "Милые бранятся – уже не тешатся", – говорится на плакатах в метро.

Кризисный центр помощи женщинам и детям, расположенный по адресу Дубки, 9А, почти 8 лет оказывает помощь и поддержку оказавшимся в кризисной ситуации людям. За все время через организацию прошли свыше 2 000 женщин и детей.

"Своевременная поддержка со стороны третьих лиц крайне важна для того, чтобы женщины и дети могли освободиться от отношений с обидчиком, пережить травмирующий опыт и начать жизнь с чистого листа", – говорится в сообщении.



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Для помощи жертвам домашнего насилия сначала необходимо изолировать ее от агрессора. Это поможет женщине сформировать осознанное мнение о себе и своем будущем. Временное убежище предоставляется бесплатно на срок до двух месяцев, однако при необходимости этот период может быть продлен.

Для поддержки московских семей работают 28 организаций "Мой семейный центр", четыре центра для родителей с детьми-инвалидами и социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних "Возрождение" и "Алтуфьево".

Сайт Москва 24 запустил специальный проект, посвященный борьбе с домашним насилием. Участие в спецпроекте приняли известные актрисы, певицы и общественные деятели Юлия Барановская, Алла Довлатова, Сати Казанова, Юлианна Караулова, Ирина Слуцкая и Елена Кулецкая. Они рассказали истории женщин, переживших жестокость со стороны близких людей.

Специальный проект Москвы 24 стал лауреатом премии в области журналистики "ТЭФИ-Мультимедиа" в номинации "Социальная акция, Диджитал СМИ".

Ранее эксперты рассказали, когда нужно уходить от партнера и стоит ли это делать после первого случая насилия. Психолог отметила, если искать компромиссы и исключения, в каких случаях можно остаться, то каждая жертва подумает, что это касается именно ее, воспримет на свой счет – и драгоценное время будет упущено. Юрист же подчеркнула, что невозможно оправдать домашнее насилие в отношении женщины ни при каких жизненных обстоятельствах.

