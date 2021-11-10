Сервисами портала "Мой семейный центр" воспользовались около 2 млн москвичей

08:29
Фото: depositphotos/lacheev
Около двух миллионов москвичей воспользовались сервисами информационного портала "Мой семейный центр", который три года назад объединил все ресурсы городских организаций поддержки семьи и детства. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Портал предоставляет большие возможности для работы с семьями в онлайн-формате. Психологи, юристы, медиаторы, специалисты по работе с семьей и социальной работе помогают московским семьям с детьми в решении вопросов различной направленности", – заявила замглавы столичного департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Бербер.
Отмечается, что одним из наиболее востребованных является сервис "Подростковые клубы", с помощью которого дети могут записаться на различные занятия в соответствии с интересами. Кроме того, он учитывает близость кружка к школе или дому, предоставляет информацию о ближайших событиях и мероприятиях. В настоящее время сервисом пользуются более 60 тысяч столичных подростков.
"Если семьям с детьми нужна помощь в урегулировании конфликтов, сервис "Поможем договориться мирно" предлагает услугу медиации – посредничества между конфликтующими сторонами, например родителем и ребенком или супругами. В результате 35 тысяч семей получили информацию о профессиональной поддержке медиаторов. 85 процентов обратившихся за этой услугой уже решили свои проблемы", – говорится в сообщении.
Также популярностью пользуется сервис "Библиотека для семей", которым пользуются более 38 тысяч человек. В нем собраны полезные материалы и статьи по детской психологии и семейным отношениям.
"Более востребованным становится раздел онлайн-консультаций "У меня вопрос". В течение одного рабочего дня специалистами семейных центров предоставляется компетентный ответ на запрос, например, как правильно решить сложившуюся конфликтную ситуацию в семье", – отмечается в материале.
Еще один специальный сервис для родителей – "Интерактивные тесты-тренажеры". Он помогает своевременно выявлять проблемы в семье и предотвращать их на раннем этапе. Тестирование прошли уже три тысячи столичных семей.
Кроме того, на портале работает чат-бот, с помощью которого можно быстро найти нужную информацию, задать интересующий вопрос или сообщить о проблеме.
Ранее мобильное приложение Единой цифровой платформы здравоохранения "ЕМИАС.ИНФО" вошло в пятерку победителей премии eHealthcare Leadership Awards. Платформа получила почетный приз в категории "Лучшее платформенно-ориентированное приложение".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: