Сервисами портала "Мой семейный центр" воспользовались около 2 млн москвичей

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Около двух миллионов москвичей воспользовались сервисами информационного портала "Мой семейный центр", который три года назад объединил все ресурсы городских организаций поддержки семьи и детства. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Портал предоставляет большие возможности для работы с семьями в онлайн-формате. Психологи, юристы, медиаторы, специалисты по работе с семьей и социальной работе помогают московским семьям с детьми в решении вопросов различной направленности", – заявила замглавы столичного департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Бербер.

Отмечается, что одним из наиболее востребованных является сервис "Подростковые клубы", с помощью которого дети могут записаться на различные занятия в соответствии с интересами. Кроме того, он учитывает близость кружка к школе или дому, предоставляет информацию о ближайших событиях и мероприятиях. В настоящее время сервисом пользуются более 60 тысяч столичных подростков.

"Если семьям с детьми нужна помощь в урегулировании конфликтов, сервис "Поможем договориться мирно" предлагает услугу медиации – посредничества между конфликтующими сторонами, например родителем и ребенком или супругами. В результате 35 тысяч семей получили информацию о профессиональной поддержке медиаторов. 85 процентов обратившихся за этой услугой уже решили свои проблемы", – говорится в сообщении.

Также популярностью пользуется сервис "Библиотека для семей", которым пользуются более 38 тысяч человек. В нем собраны полезные материалы и статьи по детской психологии и семейным отношениям.

"Более востребованным становится раздел онлайн-консультаций "У меня вопрос". В течение одного рабочего дня специалистами семейных центров предоставляется компетентный ответ на запрос, например, как правильно решить сложившуюся конфликтную ситуацию в семье", – отмечается в материале.

Еще один специальный сервис для родителей – "Интерактивные тесты-тренажеры". Он помогает своевременно выявлять проблемы в семье и предотвращать их на раннем этапе. Тестирование прошли уже три тысячи столичных семей.

Кроме того, на портале работает чат-бот, с помощью которого можно быстро найти нужную информацию, задать интересующий вопрос или сообщить о проблеме.

Ранее мобильное приложение Единой цифровой платформы здравоохранения "ЕМИАС.ИНФО" вошло в пятерку победителей премии eHealthcare Leadership Awards. Платформа получила почетный приз в категории "Лучшее платформенно-ориентированное приложение".