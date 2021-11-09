Приложение "ЕМИАС.ИНФО" вошло в пятерку лучших по версии международных экспертов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мобильное приложение Единой цифровой платформы здравоохранения "ЕМИАС.ИНФО" вошло в пятерку победителей премии eHealthcare Leadership Awards. Платформа получила почетный приз в категории "Лучшее платформенно-ориентированное приложение", сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Пользователи приложения "ЕМИАС.ИНФО" имеют доступ к своей медкарте, где есть данные осмотров врачей, результаты лабораторных исследований, КТ, МРТ, флюорографии и других. На платформе также сохраняются выписанные рецепты, больничные листы и данные о вызовах скорой помощи. Кроме того, через приложение можно записаться к врачу, на вакцинацию от COVID-19 и лабораторные исследования.

"ЕМИАС.ИНФО" было создано в 2014 году специалистами департамента здравоохранения, комитета государственных услуг и департамента информационных технологий Москвы.

Ранее сообщалось, что к ЕМИАС подключили уже 49 столичных стационаров, что составляет свыше 75% от их общего количества.

Доступ к электронным медицинским картам пациентов, который дает подключение к ЕМИАС, позволяет медработникам обеспечить преемственность лечения, отслеживать его эффективность.

