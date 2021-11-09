Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

08:24

Приложение "ЕМИАС.ИНФО" вошло в пятерку лучших по версии международных экспертов

медицина технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мобильное приложение Единой цифровой платформы здравоохранения "ЕМИАС.ИНФО" вошло в пятерку победителей премии eHealthcare Leadership Awards. Платформа получила почетный приз в категории "Лучшее платформенно-ориентированное приложение", сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Пользователи приложения "ЕМИАС.ИНФО" имеют доступ к своей медкарте, где есть данные осмотров врачей, результаты лабораторных исследований, КТ, МРТ, флюорографии и других. На платформе также сохраняются выписанные рецепты, больничные листы и данные о вызовах скорой помощи. Кроме того, через приложение можно записаться к врачу, на вакцинацию от COVID-19 и лабораторные исследования.

"ЕМИАС.ИНФО" было создано в 2014 году специалистами департамента здравоохранения, комитета государственных услуг и департамента информационных технологий Москвы.

Ранее сообщалось, что к ЕМИАС подключили уже 49 столичных стационаров, что составляет свыше 75% от их общего количества.

Доступ к электронным медицинским картам пациентов, который дает подключение к ЕМИАС, позволяет медработникам обеспечить преемственность лечения, отслеживать его эффективность.

"Это наш город": 49 столичных стационаров подключили к ЕМИАС

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать