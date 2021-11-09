Приложение "ЕМИАС.ИНФО" вошло в пятерку лучших по версии международных экспертов

08:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Мобильное приложение Единой цифровой платформы здравоохранения "ЕМИАС.ИНФО" вошло в пятерку победителей премии eHealthcare Leadership Awards. Платформа получила почетный приз в категории "Лучшее платформенно-ориентированное приложение", сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Пользователи приложения "ЕМИАС.ИНФО" имеют доступ к своей медкарте, где есть данные осмотров врачей, результаты лабораторных исследований, КТ, МРТ, флюорографии и других. На платформе также сохраняются выписанные рецепты, больничные листы и данные о вызовах скорой помощи. Кроме того, через приложение можно записаться к врачу, на вакцинацию от COVID-19 и лабораторные исследования.
"ЕМИАС.ИНФО" было создано в 2014 году специалистами департамента здравоохранения, комитета государственных услуг и департамента информационных технологий Москвы.
Ранее сообщалось, что к ЕМИАС подключили уже 49 столичных стационаров, что составляет свыше 75% от их общего количества.
Доступ к электронным медицинским картам пациентов, который дает подключение к ЕМИАС, позволяет медработникам обеспечить преемственность лечения, отслеживать его эффективность.
"Это наш город": 49 столичных стационаров подключили к ЕМИАС
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