Москвичам стал доступен новый раздел "Мой онкопаспорт" в электронной медкарте

В электронных медкартах москвичей появится новый раздел

В электронной медкарте москвичей появился новый раздел "Мой онкопаспорт", сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, это стало возможным в рамках реализации московского стандарта оказания онкологической помощи. В разделе хранится информация об имеющихся онкологических заболеваниях. В частности, там детали по каждому злокачественному новообразованию, набор медицинских документов по диагностике, лечению и наблюдению пациента.

"Мы продолжаем реализацию московского стандарта онкологической помощи. Чтобы обеспечить высокое качество и своевременность диагностики и лечения онкологических заболеваний, необходимо, чтобы лечащий врач-онколог и, конечно же, пациент имели актуальную информацию о результатах диагностических исследований и проведенной терапии", – цитирует Ракову портал мэра и правительства столицы.

Она напомнила, что в прошлом году в столице интегрировали Московский городской канцер-регистр с единой медицинской информационно-аналитической системой. Ракова заметила, что это позволило объединить на одной платформе данные об онкологических пациентах, которые ранее содержались в разных информационных системах.

В новом разделе "Мой онкопаспорт" врач и пациент могут посмотреть историю наблюдения, лечения, динамики в разрезе онкологического заболевания. В разделе отображаются подтвержденные онкологические диагнозы, а также автоматически прикрепляются такие документы, как протоколы онкоконсилиумов, проведенные с начала 2020 года, протоколы осмотров врачей-онкологов и другие.

"Такой подход обеспечивает достоверное ведение и хранение медицинской документации пациента с онкозаболеванием, а также преемственность всех этапов лечения", – сказала заммэра.

Раздел доступен в ЕМИАС врачам-онкологам и столичным пациентам с подтвержденным онкологическим диагнозом в их электронной медицинской карте.

Раздел состоит из блоков "Диагноз" и "Документы". В первом хранится общая информация о злокачественном новообразовании. Во втором содержатся сведения о диагностике и лечении онкологического заболевания: собранные в хронологическом порядке протоколы онкологических консилиумов, осмотров врачей-онкологов, выписные эпикризы стационара и другие.

В "Мой онкопаспорт" информация поступает автоматически из Московского городского канцер-регистра, содержащего полные и актуальные медицинские сведения об онкологических заболеваниях пациентов, имеющих постоянную регистрацию в Москве.

Для горожан с подозрением на онкологию или подтвержденным диагнозом в столице есть проект "Персональный помощник". За каждым пациентом, давшим согласие на участие в нем, закрепляется специалист центров госуслуг "Мои документы". Он сопровождает больного и помогает с записью на прием к врачу, сообщает о дате визита, контролирует правильное ведение медицинской документации.

В электронной медицинской карте пациентам также есть протоколы осмотров врачей, результаты тестов на COVID-19 и других лабораторных и инструментальных исследований.

Получить доступ к своей электронной медицинской карте можно на портале mos.ru через стандартную или полную учетную запись. Это могут сделать пользователи старше 15 лет, у которых есть полис обязательного медицинского страхования.

Ранее сообщалось, что в России разработали систему для круглосуточного мониторинга состояния пациентов в реанимации, который осуществляется за счет сбора данных со специально установленных в палатах камер, прикроватных мониторов и аппаратов ИВЛ. С ее помощью можно организовать для дежурных врачей онлайн-пост наблюдения, обеспечить связь больных с родственниками, а также провести оперативную консультацию с коллегами из других медучреждений.

