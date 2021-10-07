Электронными медкартами пользуются почти 4 млн москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Электронными медицинскими картами (ЭМК) пользуются почти 4 миллиона жителей столицы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что в 2020 году количество открытых электронных медкарт составляло 2 миллиона. Всего за 9 месяцев 2021 года их количество увеличилось в два раза. А с момента запуска ЭМК москвичи воспользовались сервисом более 45 миллионов раз.

"В январе 2020 года у горожан появилась возможность просматривать сведения в своей электронной медицинской карте на портале mos.ru, а в июне – и в мобильном приложении, такой сервис действительно удобен и для врачей, и для пациентов. Благодаря ЭМК все медицинские сведения о здоровье пациента не потеряются и будут всегда под рукой. При этом мы постоянно работаем над ее развитием, добавляем новые функции", – добавила Ракова.

В разделе "Моя диспансеризация" жители столицы могут увидеть результаты обследований в павильонах "Здоровая Москва". А заполнить необходимую для диспансеризации анкету москвичи могут онлайн, что уже позволило им сэкономить тысячи часов, не заполняя анкеты в павильонах.

Еще один востребованный сервис – "Цифровой сертификат". В этом разделе доступен уникальный QR-код вакцинированного и переболевшего, который можно предъявить по месту требования с экрана смартфона или же распечатать дома, в регистратуре или инфомате в поликлинике.

Доступ к ЭМК горожанам с полной учетной записью на портале mos.ru был открыт автоматически.

Пользователям со стандартной учетной записью для получения доступа к своей медкарте или медкарте несовершеннолетнего ребенка необходимо оформить запрос и дождаться, когда личные данные пройдут проверку. Процедура занимает до 5 рабочих дней.

Растет популярность и мобильной версии медкарты в приложении "ЕМИАС.ИНФО": в этом году опцией стали пользоваться в 2,5 раза чаще.

В электронной медицинской карте доступны протоколы осмотров врачей, результаты анализов на COVID-19, лабораторных и инструментальных исследований (КТ, МРТ, флюорография и другие, включая доступ к снимкам), выписки из стационаров, история вакцинации взрослых и детей. Помимо этого, доступна информация о выписанных действующих рецептах, выданных больничных листах, данные о вызовах скорой помощи. Все документы из медкарты можно просматривать и скачивать, отправлять по электронной почте или через мессенджеры, а также самостоятельно добавлять в медкарту дополнительные сведения.

Ранее сообщалось, что справки о временной нетрудоспособности ребенка по форме 095/у стали доступны в разделе электронной медкарты "Мои справки" на mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", благодаря чему родители могут отправить документы по месту требования в электронном виде или распечатать.

