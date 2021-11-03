Правительство готовит дорожную карту по запуску в России системы поддержки семей с детьми

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Правительство РФ ведет подготовку дорожной карты по запуску целостной системы поддержки семей с детьми. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе кабмина.
"В настоящее время разрабатывается дорожная карта по реализации целостной системы мер поддержки семей с детьми", – подтвердили в пресс-службе.
Там отметили, что в новую систему планируется включить дополнительную помощь малообеспеченным россиянам. Ожидается, что такая поддержка позволит избежать снижения уровня доходов этих граждан.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 28,3 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. При этом свыше 5,9 миллиарда рублей были выделены на выплаты семьям с тремя и более детьми до достижения трехлетнего возраста.
До этого Владимир Путин поручил правительству РФ организовать отслеживание уровня доходов малообеспеченных граждан и при необходимости обеспечить им дополнительную поддержку.
Кроме того, президент назвал бедность одной из главных нерешенных в России проблем наравне с невысоким качеством медицинских услуг, износом инфраструктуры и недостаточными темпами позитивных изменений.
Более 28 млрд рублей выделят на поддержку семей с маленькими детьми
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