Правительство готовит дорожную карту по запуску в России системы поддержки семей с детьми

Фото: depositphotos/monkeybusiness

Правительство РФ ведет подготовку дорожной карты по запуску целостной системы поддержки семей с детьми. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе кабмина.

"В настоящее время разрабатывается дорожная карта по реализации целостной системы мер поддержки семей с детьми", – подтвердили в пресс-службе.

Там отметили, что в новую систему планируется включить дополнительную помощь малообеспеченным россиянам. Ожидается, что такая поддержка позволит избежать снижения уровня доходов этих граждан.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 28,3 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. При этом свыше 5,9 миллиарда рублей были выделены на выплаты семьям с тремя и более детьми до достижения трехлетнего возраста.

До этого Владимир Путин поручил правительству РФ организовать отслеживание уровня доходов малообеспеченных граждан и при необходимости обеспечить им дополнительную поддержку.

Кроме того, президент назвал бедность одной из главных нерешенных в России проблем наравне с невысоким качеством медицинских услуг, износом инфраструктуры и недостаточными темпами позитивных изменений.