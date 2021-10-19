Правительство РФ дополнительно выделило более 34 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 28,3 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Об этом сообщается на сайте правительства.
"Речь идет о ежемесячной выплате, размер которой зависит от среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50 до 100% регионального прожиточного минимума ребенка. Сейчас такими выплатами обеспечено не менее 2,7 миллиона детей", – говорится в сообщении.
Уточняется, что на выплаты семьям с детьми в нынешнем году уже было направлено 276 миллиардов рублей.
Также кабмин выделил свыше 5,9 миллиарда рублей на выплаты семьям с тремя и более детьми до достижения трехлетнего возраста.
"Сейчас такую помощь получают более 620 тысяч многодетных семей, а благодаря дополнительным средствам из резервного фонда удастся обеспечить выплатами еще 48 тысяч детей в таких семьях", – добавляется в сообщении.
Ранее Владимир Путин поручил правительству РФ организовать отслеживание уровня доходов малообеспеченных граждан и при необходимости обеспечить им дополнительную поддержку.
До этого президент назвал бедность одной из главных нерешенных в России проблем наравне с невысоким качеством медицинских услуг, износом инфраструктуры и недостаточными темпами позитивных изменений.
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