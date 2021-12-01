Сергунина: столичный "Техноград" приглашает на онлайн-конференцию по робототехнике

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ проведет международную онлайн-конференцию "Инновационные технологии в обучении промышленной робототехнике". Мероприятие состоится 3 декабря, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что к участию в онлайн-конференции приглашаются школьники, студенты и их родители. Кроме того, стать участниками события могут педагоги школ, колледжей и вузов, а также специалисты в сфере образования и подбора кадров.

"Стремительное развитие робототехники и технологий искусственного интеллекта ставит перед нами задачи в том числе по подготовке кадров. Для новой экономики нужны высококлассные специалисты, и Москва готовит их уже сейчас", – подчеркнула Сергунина.

Конференция пройдет с 11:00 до 16:00. Для участия в мероприятии потребуется предварительная регистрация, пройти которую можно по ссылке.

Участников познакомят с профессиями оператора и интегратора промышленных роботов, сервисного инженера, расскажут о возможностях обучения по этим направлениям, а также предложат пройти тематические курсы и мастер-классы.

В рамках онлайн-конференции также представят отечественные и международные образовательные практики в области промышленной робототехники и национальные программы в сфере цифрового обучения.

Спикерам предстоит обсудить со слушателями технологии индустрии 4.0, предполагающей новый подход к производству, базирующийся на внедрении современных IТ-решений, автоматизации бизнес-процессов и развитии искусственного интеллекта.

О глобальном рынке промышленной робототехники участникам расскажут представители высших учебных заведений Москвы и Санкт-Петербурга, технопарков и инженерных школ страны. В числе спикеров также будут победители международных соревнований по промышленной робототехнике, зарубежные представители индустрии и специалисты "Технограда".

Трансляцию конференции покажут на YouTube-канале "Технограда".

Ранее сообщалось, что центр развития карьеры "Техноград" запускает новый бесплатный онлайн-курс "Речь для жизни и карьеры" на базе городского проекта "Мама онлайн". Участниц обучат правилами дикции и артикуляции, управления голосом, а также логике и физиологии речи.

