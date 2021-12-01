Сергунина: столичный "Техноград" приглашает на онлайн-конференцию по робототехнике

10:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ проведет международную онлайн-конференцию "Инновационные технологии в обучении промышленной робототехнике". Мероприятие состоится 3 декабря, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что к участию в онлайн-конференции приглашаются школьники, студенты и их родители. Кроме того, стать участниками события могут педагоги школ, колледжей и вузов, а также специалисты в сфере образования и подбора кадров.
"Стремительное развитие робототехники и технологий искусственного интеллекта ставит перед нами задачи в том числе по подготовке кадров. Для новой экономики нужны высококлассные специалисты, и Москва готовит их уже сейчас", – подчеркнула Сергунина.
Конференция пройдет с 11:00 до 16:00. Для участия в мероприятии потребуется предварительная регистрация, пройти которую можно по ссылке.
Участников познакомят с профессиями оператора и интегратора промышленных роботов, сервисного инженера, расскажут о возможностях обучения по этим направлениям, а также предложат пройти тематические курсы и мастер-классы.
В рамках онлайн-конференции также представят отечественные и международные образовательные практики в области промышленной робототехники и национальные программы в сфере цифрового обучения.
Спикерам предстоит обсудить со слушателями технологии индустрии 4.0, предполагающей новый подход к производству, базирующийся на внедрении современных IТ-решений, автоматизации бизнес-процессов и развитии искусственного интеллекта.
О глобальном рынке промышленной робототехники участникам расскажут представители высших учебных заведений Москвы и Санкт-Петербурга, технопарков и инженерных школ страны. В числе спикеров также будут победители международных соревнований по промышленной робототехнике, зарубежные представители индустрии и специалисты "Технограда".
Трансляцию конференции покажут на YouTube-канале "Технограда".
Ранее сообщалось, что центр развития карьеры "Техноград" запускает новый бесплатный онлайн-курс "Речь для жизни и карьеры" на базе городского проекта "Мама онлайн". Участниц обучат правилами дикции и артикуляции, управления голосом, а также логике и физиологии речи.
"Это наш город": "Техноград" запустил бесплатные онлайн-курсы по 10 направлениям
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: