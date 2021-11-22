"Техноград" проведет онлайн-курс для предпринимателей

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Фото: depositphotos/belchonock
"Техноград" на ВДНХ запускает онлайн-курс для управленцев и предпринимателей о том, как руководить командой с помощью так называемых мягких навыков. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"На занятиях участники узнают о последних трендах в бизнес-администрировании, а также отработают навыки эффективного лидера, продавца и коммуникатора. Благодаря полученным знаниям они смогут сплотить своих подчиненных, чтобы совместными усилиями расширить общее дело", – рассказал глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Первое занятие курса "Ключевые soft-навыки руководителя в бизнесе" состоится 23 ноября. Всего предстоит шесть уроков, в ходе которых слушателям расскажут о маркетинговой стратегии H2H, призванной очеловечить коммуникацию в команде, а также с потребителем. Участникам курса расскажут и о других маркетинговых концепциях, в том числе B2B и O2O, для них предусмотрено несколько практических занятий.
Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала, что более 13 000 предпринимателей Москвы получили субсидии на размещение онлайн-рекламы в рамках программы столичного правительства с "Яндексом". Программа началась весной и завершилась в октябре. Больше всего заявок подали столичные кафе, гостиницы, интернет-магазины, салоны красоты и стоматологические клиники.
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