Сергунина: на московском портале mos.ru появилась функция видеоконсультаций

10:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Функция видеоконсультаций со специалистами центров госуслуг и городских ведомств стала доступна на портале mos.ru. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Заммэра столицы Наталья Сергунина подчеркнула, что сервис помогает горожанам экономить время, так как теперь для консультаций необязательно приезжать в учреждение.
"Теперь эта опция стала еще удобнее: выбрать дату и время, записаться на личный прием и поговорить со специалистом можно на одной площадке – столичном портале mos.ru", – отметила Сергунина.
За сутки до встречи портал пришлет уведомление в личный кабинет или на электронную почту. Там же будет содержаться и ссылка на видеоконференцию. Во время консультации также можно будет направить специалисту необходимые документы, предварительно их отсканировав.
Всего доступны два формата онлайн-встреч: консультация со специалистом учреждения, прием у руководителя ведомства или его уполномоченного. После определения формата встречи пользователю необходимо заполнить электронную форму с указанием личных данных и выбором необходимого времени.
"Платформу для проведения видеоконференций на mos.ru разработали специалисты городского департамента информационных технологий. Она создана на базе решения с открытым исходным кодом. Такое программное обеспечение позволяет использовать лучшие мировые решения, адаптируя их под конкретную задачу и дополняя новыми функциями", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на столичном портале для малого бизнеса mbm.mos.ru пройдет новый курс для предпринимателей. Обучение стартует 17 ноября с онлайн-форума "Цифровизация бизнеса: запуск, развитие, трансформация". После этого проведут серию тематических вебинаров.
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