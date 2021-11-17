Сергунина: на московском портале mos.ru появилась функция видеоконсультаций

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Функция видеоконсультаций со специалистами центров госуслуг и городских ведомств стала доступна на портале mos.ru. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра столицы Наталья Сергунина подчеркнула, что сервис помогает горожанам экономить время, так как теперь для консультаций необязательно приезжать в учреждение.

"Теперь эта опция стала еще удобнее: выбрать дату и время, записаться на личный прием и поговорить со специалистом можно на одной площадке – столичном портале mos.ru", – отметила Сергунина.

За сутки до встречи портал пришлет уведомление в личный кабинет или на электронную почту. Там же будет содержаться и ссылка на видеоконференцию. Во время консультации также можно будет направить специалисту необходимые документы, предварительно их отсканировав.

Всего доступны два формата онлайн-встреч: консультация со специалистом учреждения, прием у руководителя ведомства или его уполномоченного. После определения формата встречи пользователю необходимо заполнить электронную форму с указанием личных данных и выбором необходимого времени.

"Платформу для проведения видеоконференций на mos.ru разработали специалисты городского департамента информационных технологий. Она создана на базе решения с открытым исходным кодом. Такое программное обеспечение позволяет использовать лучшие мировые решения, адаптируя их под конкретную задачу и дополняя новыми функциями", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на столичном портале для малого бизнеса mbm.mos.ru пройдет новый курс для предпринимателей. Обучение стартует 17 ноября с онлайн-форума "Цифровизация бизнеса: запуск, развитие, трансформация". После этого проведут серию тематических вебинаров.

