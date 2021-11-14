В проекте "Активный гражданин" началось голосование за лучшие гостиницы Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Второй этап голосования за номинантов премии туристической отрасли "Путеводная звезда – 2021" стартовал в проекте "Активный гражданин". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Горожане могут проголосовать за лучшие столичные гостиницы, выбирая из 29 предложенных кандидатов. Предусмотрено пять наградных номинаций:

"Лучшая гостиница "пять звезд",

"Лучшая гостиница "четыре звезды",

"Лучшая гостиница "три звезды",

"Лучший хостел",

"Лучший бутик-отель".

В рамках первого этапа голосования за столичные объекты горожане могут выбрать лучшие мероприятия, музеи и выставки столицы. С 15 ноября откроется голосование за лучшие гастрономические заведения города.

Премия "Путеводная звезда" была учреждена в 1999 году. В 2021 году голосование в рамках данного конкурса проводится в 18 номинациях. Итоговые оценки также формируются на основе отзывов экспертов, отзывов потребителей и рейтингов мировых систем бронирования.

Как ранее рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина голосование за лучшие туристические проекты продлится до 3 декабря включительно.