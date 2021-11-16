Бесплатный онлайн-интенсив по цифровизации бизнеса пройдет в Москве – Сергунина

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На столичном портале для малого бизнеса mbm.mos.ru пройдет новый курс для предпринимателей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Обучение стартует 17 ноября с онлайн-форума "Цифровизация бизнеса: запуск, развитие, трансформация". После этого проведут серию тематических вебинаров.

"Цифровизация бизнеса сегодня охватывает сразу несколько направлений: создание сайтов и приложений, внедрение электронного документооборота, использование онлайн-каналов в продвижении и коммуникации с клиентами. Узнать о новых ИТ-инструментах и современных решениях для развития своего дела поможет онлайн-интенсив", – сказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, он подойдет и для начинающих, и для действующих предпринимателей. Все мероприятия бесплатные.

Участники онлайн-форума познакомятся с практическими кейсами и тенденциями по цифровизации бизнеса, а также мерами поддержки предпринимателей в столице.

В программу войдут три тематические сессии. Темой первой сессии станут тенденции и перспективы цифровизации. Она получила название "Цифровизация бизнеса – миф или реальность?". Эксперты расскажут, как цифровые технологии в рекрутинге помогают собирать сильную команду.

Сессию "Эффективные digital-решения и инструменты для бизнеса" посвятят использованию ИТ-инструментов, чтобы сократить издержки и повышение конкурентоспособности.

Завершит форум сессия "Меры стимулирования цифровой трансформации компаний". Ее участники узнают, как получить финансовую поддержку.

Обучение продолжит онлайн-курс "Цифровизация бизнеса". Он стартует 22 ноября и будет состоять из трех вебинаров. На них пойдет речь о возможностях CRM-систем, способах цифровизации бухучета и управления персоналом.

Ранее сообщалось, что в специальном разделе на сайте mos.ru пользователь может прикрепить свое резюме, опубликованное в том числе и в других сервисах по поиску работы, при необходимости его можно скорректировать с учетом особенностей каждой конкретной вакансии. Обратная связь от службы занятости придет уже на следующий день после обращения.