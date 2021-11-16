Бесплатный онлайн-интенсив по цифровизации бизнеса пройдет в Москве – Сергунина

13:13
Фото: Depositphotos/belchonock
На столичном портале для малого бизнеса mbm.mos.ru пройдет новый курс для предпринимателей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Обучение стартует 17 ноября с онлайн-форума "Цифровизация бизнеса: запуск, развитие, трансформация". После этого проведут серию тематических вебинаров.
"Цифровизация бизнеса сегодня охватывает сразу несколько направлений: создание сайтов и приложений, внедрение электронного документооборота, использование онлайн-каналов в продвижении и коммуникации с клиентами. Узнать о новых ИТ-инструментах и современных решениях для развития своего дела поможет онлайн-интенсив", – сказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
По ее словам, он подойдет и для начинающих, и для действующих предпринимателей. Все мероприятия бесплатные.
Участники онлайн-форума познакомятся с практическими кейсами и тенденциями по цифровизации бизнеса, а также мерами поддержки предпринимателей в столице.
В программу войдут три тематические сессии. Темой первой сессии станут тенденции и перспективы цифровизации. Она получила название "Цифровизация бизнеса – миф или реальность?". Эксперты расскажут, как цифровые технологии в рекрутинге помогают собирать сильную команду.
Сессию "Эффективные digital-решения и инструменты для бизнеса" посвятят использованию ИТ-инструментов, чтобы сократить издержки и повышение конкурентоспособности.
Завершит форум сессия "Меры стимулирования цифровой трансформации компаний". Ее участники узнают, как получить финансовую поддержку.
Обучение продолжит онлайн-курс "Цифровизация бизнеса". Он стартует 22 ноября и будет состоять из трех вебинаров. На них пойдет речь о возможностях CRM-систем, способах цифровизации бухучета и управления персоналом.
Ранее сообщалось, что в специальном разделе на сайте mos.ru пользователь может прикрепить свое резюме, опубликованное в том числе и в других сервисах по поиску работы, при необходимости его можно скорректировать с учетом особенностей каждой конкретной вакансии. Обратная связь от службы занятости придет уже на следующий день после обращения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: