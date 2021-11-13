В столице подвели первые итоги волонтерской акции #МыВместе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве подвели первые итоги возобновленной акции взаимопомощи #МыВместе. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Как напомнила заместитель мэра Наталья Сергунина, волонтеры оказывают помощь и выполняют заявки людей старшего возраста, многодетных семей и горожан с хроническими заболеваниями.
"В октябре акция #МыВместе возобновилась. Для участия в ней зарегистрировались почти три тысячи добровольцев", – рассказала представитель мэрии.
В штабе акции чаще всего получали просьбы о покупке продуктов. Популярные позиции – яйца, хлеб, молочная продукция и овощи. Волонтеры уже помогли горожанам получить 1,5 тысячи килограммов еды.
Помимо продуктов, участники акции могут доставлять лекарства, а также иные товары первой необходимости. Работу самих добровольцев поддерживают представители бизнес-сообщества и благотворители.
Для участия в акции #МыВместе необходима регистрация на сайте ресурсного центра "Мосволонтер". Обратиться за помощью к добровольцам можно по телефону: 8 (800) 200-34-11.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе социальных работников в период антикоронавирусных ограничений в столице. По словам градоначальника, на связи с москвичами остаются около 7 тысяч специалистов.
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