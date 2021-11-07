Собянин рассказал о помощи москвичам соцработниками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Около семи тысяч социальных работников оказывают помощь москвичам, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" Сергей Собянин.

"Основную помощь оказывают социальные службы, специальные контакт-центры, которые ведутся департаментом социальной защиты. На сегодняшний день около 7 тысяч работников департамента социальной защиты находятся в постоянной связи с (москвичами – Прим. ред.)", – отметил мэр.

Собянин уточнил, что также помощь горожанам оказывают волонтеры движения "Мосволонтер". Мэр выразил уверенность, что добровольческий отряд сохранится и после пандемии коронавируса.

Ранее Сергей Собянин посетил московский штаб общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, где пообщался с волонтерами и представителями крупных торговых компаний.

По словам мэра, в столице около трех миллионов пожилых людей находятся в режиме самоизоляции, им требуется постоянная помощь: и социальная, и психологическая.

