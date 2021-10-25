Волонтеры доставят пожилым москвичам продукты и лекарства в нерабочие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице стартовал набор добровольцев, которые займутся доставкой продуктов и лекарств москвичам в возрасте старше 60 лет, находящимся на домашнем режиме в период нерабочих дней. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Москва – это город неравнодушных людей. Поэтому волонтеры снова готовы прийти на помощь в грядущие нерабочие дни. На сайте "Мосволонтера" мы открыли набор волонтерского корпуса для тех, кто хочет и может помогать. Добровольцы будут доставлять продукты, лекарства и товары первой необходимости", – заявила глава столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.
Стать волонтерами могут граждане в возрасте 18–59 лет с действующим QR-кодом и без симптомов ОРВИ, ОРЗ или COVID-19. Перед тем, как приступить к выполнению заявок, добровольцы пройдут обязательное обучение. Кроме того, всех волонтеров обеспечат средствами индивидуальной защиты.
"Чтобы присоединиться к волонтерскому корпусу и оказать поддержку с 28 октября по 7 ноября, нужно зарегистрироваться на странице "События" на официальном сайте "Мосволонтера". Инструкция о том, что делать дальше, придет на электронную почту", – говорится в сообщении.
Отмечается, что горожане, которым потребуется помощь добровольцев, могут оставить заявку по телефону горячей линии +7 (800) 200-34-11.
В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период в городе продолжат работать аптеки и продуктовые магазины. Также горожане смогут получить плановую медицинскую помощь в полном объеме. Кафе и рестораны будут работать только навынос.
Также Сергей Собянин объявил о введении с 25 октября в Москве домашнего режима для пожилых горожан в возрасте от 60 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Домашний режим, который им предстоит соблюдать по месту постоянного жительства либо на садовых участках, продлится до 25 февраля 2022 года.
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