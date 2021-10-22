В Москве организуют доставку продуктов пожилым людям на самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пожилым москвичам, которые перейдут на домашний режим с 25 октября, будут доставлять продукты. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" рассказал глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

"Да, (помощь. – Прим. ред.) будет. Есть у нас штаб по данной помощи, есть "Мосволонтер", достаточно серьезный волонтерский корпус, который шикарно отработал и в том году. Ну, и, собственно говоря, можно обращаться", – пояснил Немерюк.

Он также уточнил, что пожилые люди могут покидать место жительства по неотложным медицинским причинам и в целях вакцинации от коронавируса.

В среду, 20 октября, Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России. При этом заработные платы работников сохранятся.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период в городе продолжат работать аптеки и продуктовые магазины. Также горожане смогут получить плановую медицинскую помощь в полном объеме. Кафе и рестораны будут работать только навынос.

