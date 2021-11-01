11:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин посетил московский штаб общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, где пообщался с волонтерами и представителями крупных торговых компаний.
По словам мэра, в столице около трех миллионов пожилых людей находятся в режиме самоизоляции, им требуется постоянная помощь: и социальная, и психологическая.
"В городе работает горячая линия комплекса социальной защиты населения, который уже 1,5 года оказывает большую помощь для тех, кто находится в сложной жизненной ситуации. Но, конечно, очень важно, чтобы, помимо государственных служб, работали в этом направлении и общественные организации, все люди неравнодушные", – сказал Собянин.
По его мнению, за это время в Москве сформировался целый отряд, который оказывает помощь пожилым людям, инвалидам, людям с хроническими заболеваниями и тем, кто находится дома. Собянин поблагодарил всех, кто участвует в оказании помощи нуждающимся горожанам.
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с 22 октября волонтеры акции #МыВместе возобновили оказание помощи пожилым москвичам старше 60 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, которые должны оставаться дома.
Сейчас к акции готовы подключиться более 2,5 тысячи волонтеров. Добровольцами могут стать граждане в возрасте от 18 до 59 лет, имеющие QR-код о прохождении вакцинации, переболевшие COVID-19 не более полугода назад или имеющие отрицательный результат ПЦР-теста.
Московский штаб общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе находится в новом Молодежном волонтерском центре на Ленинградском проспекте. Новый штаб открылся в июне 2021 года. Для сохранения акции было принято решение о создании клуба "Мы вместе", который будет действовать постоянно. В акции участвуют предприятия розничной торговли, которые оказывают помощь в покупке продовольствия для нуждающихся.
Ранее сообщалось, что прием заявок на участие в конкурсе "Доброволец Москвы – 2021" продлен до 12 ноября. Такое решение ресурсный центр "Мосволонтер" принял из-за большого количества желающих.
Участники могут принять участие не только в составе добровольческого объединения, но и индивидуально. Организаторы в этом году предоставили конкурсантам возможность обучаться по четырем образовательным блокам – "Базовое обучение", "Навыки волонтера Москвы", "Менеджмент волонтерских сообществ" и "Социальное проектирование". Желающие могут выбрать сразу несколько блоков.
"Это наш город": более 23 тысяч человек стали участниками столичной акции #МыВместе за год
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