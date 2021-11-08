Медработники и волонтеры воспользовались бесплатной парковкой в Москве около 200 тыс раз

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Медработники и волонтеры более 200 тысяч раз воспользовались правом на бесплатную парковку в Москве с весны 2020 года. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

"Чтобы врачи и волонтеры могли сосредоточить все свое внимание на людях, все парковки для них были и остаются бесплатными", – заявил руководитель ведомства Максим Ликсутов.

По данным департамента транспорта, медики бесплатно парковали свои транспортные средства 168,7 тысячи раз, волонтеры – 24,8 тысячи раз. Льготная парковка предоставляется на основании официальных списков от департамента здравоохранения и столичных волонтерских организаций.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила региональным властям проанализировать дефицит медицинских кадров и наличие специальных программ по привлечению медработников до 15 декабря.