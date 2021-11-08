Голикова поручила проанализировать дефицит медицинских кадров в регионах РФ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила региональным властям проанализировать дефицит медицинских кадров и наличие специальных программ по привлечению медработников до 15 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, власти совместно с профильными кафедрами вузов, курирующих регионы в рамках специальной программы, должны оценить эффективность принятых мер для привлечения сотрудников. Также на сайтах региональных медучреждений должна размещаться информация и о федеральных организациях.

Срок исполнения поручения – 10 января 2022 года.

Голикова также поручила Минздраву проработать до 30 ноября этого года тактику и стратегию раннего выявления и лечения наиболее распространенных гинекологических заболеваний у женщин с целью профилактики онкологических заболеваний.

Кроме того, по ее мнению, необходимо проработать включение в профилактический осмотр и диспансеризацию отдельных групп взрослых скринингов по выявлению злокачественных новообразований шейки матки и молочных желез.

