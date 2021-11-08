Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Регионы

16:48

Голикова поручила проанализировать дефицит медицинских кадров в регионах РФ

власть медицина регионы

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила региональным властям проанализировать дефицит медицинских кадров и наличие специальных программ по привлечению медработников до 15 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, власти совместно с профильными кафедрами вузов, курирующих регионы в рамках специальной программы, должны оценить эффективность принятых мер для привлечения сотрудников. Также на сайтах региональных медучреждений должна размещаться информация и о федеральных организациях.

Срок исполнения поручения – 10 января 2022 года.

Голикова также поручила Минздраву проработать до 30 ноября этого года тактику и стратегию раннего выявления и лечения наиболее распространенных гинекологических заболеваний у женщин с целью профилактики онкологических заболеваний.

Кроме того, по ее мнению, необходимо проработать включение в профилактический осмотр и диспансеризацию отдельных групп взрослых скринингов по выявлению злокачественных новообразований шейки матки и молочных желез.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать