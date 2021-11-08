Схожесть симптомов с ОРВИ и гриппом усложняет диагностику COVID-19 – эксперт

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная объяснила сложность диагностики COVID-19 растущей схожестью его симптомов с признаками ОРВИ и гриппа.
В эфире телеканала "Россия 24" специалист отметила, что потеря вкуса и обоняния уже не является основным симптомом коронавируса. Такие симптомы характерны для 20–30% пациентов, поступающих к врачам после заражения.
"Сейчас COVID-19 все больше напоминает по своему клиническому течению ОРВИ, иногда грипп, потому что у некоторых начинается с высокой температуры, у других температура субфебрильная, то есть до 38–38,5 градуса", – добавила Пшеничная.
Эпидемиолог объяснила, что коронавирус также может сопровождаться болями в горле и насморком. На данный момент главным способом выявления COVID-19 она назвала ПЦР-тестирование.
За последние сутки в России подтвердили 39 400 новых случаев коронавируса. В Москве были зафиксированы 4 982 новых случая.
Пациенты с COVID-19 могут получить медпомощь в частных клиниках Москвы
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