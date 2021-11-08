В Москве выявили 4 982 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за последние сутки подтвердили 4 982 новых случая коронавируса. Об этом сообщили в Оперштабе по ситуации с распространением COVID-19.

Госпитализация потребовалась 1 297 пациентам. Скончались 97 заболевших коронавирусом.

Подключенными к системе искусственной вентиляции легких (ИВЛ) остаются 747 человек, поступивших в столичные медучреждения.

При этом за сутки в городе выписали 5 262 пациентов после лечения от коронавируса. Общее число переболевших COVID-19 в Москве выросло до 1 641 106 человек.

В России за последние сутки выявили 39 400 новых случаев COVID-19. Всего по стране подтвердились 8 834 495 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.