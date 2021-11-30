Столичный проект "Мама онлайн" запускает курсы по технике речи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр развития карьеры "Техноград" запускает новый бесплатный онлайн-курс "Речь для жизни и карьеры" на базе городского проекта "Мама онлайн". Участниц обучат правилами дикции и артикуляции, управления голосом, а также логике и физиологии речи, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отмечает, что проект "Мама онлайн" позволяет участницам освоить новую профессию или улучшить универсальные личностные навыки.

"Этот курс будет полезен всем участницам, поскольку чистая речь и умение управлять своим голосом – важный атрибут успеха", – убежден Фурсин.

Отмечается, что новый курс включает в себя четыре занятия, основанных на двух методиках: диагностике речи по системе архетипов Карла Юнга и преподавании логики речи по журналистской системе. Вести вебинары будет журналист и педагог с опытом постановки речи и голоса Юлия Шустрая.

Первый вебинар состоится 2 декабря с 13:00 до 14:00 и познакомит участниц с особенностями физиологии речи и снятия психологических барьеров перед выступлениями. Второе занятие намечено на 8 декабря с 12:00 до 13:00. В рамках данной онлайн-встречи расскажут об особенностях речи, влияющих на восприятие спикера аудиторией, а также о дефектах дикции и артикуляции, способных испортить первое впечатление.

Третий вебинар пройдет 9 декабря с 12:00 до 13:00 и научит участниц управлять голосом и создавать с его помощью разные образы. В рамках занятия слушательницы смогут избавиться от монотонности, слабого и тихого звучания. Заключительное занятие состоится 14 декабря с 12:00 до 13:00. В рамках данной встречи рассмотрят логику речи и основы последовательного изложения своих мыслей.

Ранее сообщалось, что инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ запустил 10 новых онлайн-курсов для всех желающих. Программы посвящены цифровой журналистике, продвижению товаров и услуг в социальных сетях, программированию на языке Phyton и графическому дизайну.