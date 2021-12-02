Наталья Сергунина рассказала о выставках в парках в честь 80-летия битвы за Москву

Фото: саперы отделения сержанта И. Демина подготавливают рогатки для проволочных заграждений. 19 ноября 1941 года. Фото: Б. Вдовенко/портал мэра и правительства Москвы
В столице открылись несколько фотовыставок, посвященных 80-летию битвы за Москву. Посмотреть экспозиции можно в парках и на бульварах, рассказала заммэра Наталья Сергунина.
"Посмотреть редкие архивные снимки можно до 20 декабря в парках "Красная Пресня", "Фили", в Таганском парке и на Никитском бульваре. Еще одна экспозиция появится на Страстном бульваре, она будет работать с 5 декабря по 10 января", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.
На Никитском бульваре можно увидеть фотографии, на которых запечатлены принятие присяги у стен Кремля и строительство заградительных сооружений, работа на оборонных предприятиях и установка противотанковых ежей.
В парке "Фили" представлены репортажные кадры, сделанные фронтовыми корреспондентами, а в Таганском парке разместили уникальные снимки построения ополченцев в Москве.
Председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова отметила, что такие выставки позволяют рассказать о подвиге москвичей и советских солдат в годы войны.
Ранее сообщалось, что в столице началась познавательная программа, посвященная 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве за Москву. Специалисты подготовили 30 онлайн-лекций, 14 интерактивных экскурсий по местам боевой славы, квесты и конкурсы. Мероприятия ориентированы преимущественно на молодежь и продлятся до 12 декабря включительно.
Также В столичном метро запустили поезд, посвященный 80-летию с начала ВОВ и Битвы за Москву. Каждый из четырех вагонов поезда оформлен в своей тематике. Первый посвящен историям о чудесных спасениях, второй и третий – подвигам героев войны, четвертый вагон расскажет пассажирам о Битве за Москву.
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