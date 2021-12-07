Автоэксперт перечислил главные правила вождения в гололед

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во время гололеда нужно просчитывать развитие дорожной ситуации на несколько шагов вперед, в том числе по части поведения других участников движения, рассказал автоэксперт Егор Васильев.

Он отметил, что в первую очередь при движении по скользкой дороге необходимо снижать скорость, однако нельзя делать этого резко, поскольку активное торможение может привести к потери управляемости автомобилем.

"Скорость необходимо снизить до величины, при которой автомобиль гарантированно надежно реагирует на поворот руля – то есть в любой момент времени вы можете изменить его траекторию", – приводит слова специалиста агентство "Прайм".

Во время торможения, подчеркнул эксперт, не стоит сильно жать на педаль, поскольку может сработать ABS. Она довольна эффективна во время гололеда, однако мягкое сбавление скорости даст лучший результат, пояснил Васильев.

"Мощный газ на льду – это гарантированная пробуксовка, которая не даст вам возможность адекватно ускориться, поскольку активирует систему стабилизации. Так что газом работаем максимально аккуратно", – добавил он.

Васильев также предупредил, что в зимнее время года реакции автомобиля на действия водителей растянуты во времени, у машины возрастает инерционность.

Ранее директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев назвал основные правила вождения автомобиля в условиях метели и гололедицы. По его словам, главное – соблюдать дистанцию от впередиидущих транспортных средств.

Эксперт отметил, что в непогоду очень важно не забывать обозначать себя при поворотах, поскольку метель очень часто является отвлекающим фактором на дороге.