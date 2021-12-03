Автоэксперт назвал самую грубую ошибку водителей в зимнее время

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Названа самая грубая ошибка водителей в зимнее время года. О ней рассказал автоэксперт Московского Политеха Валерий Жар в интервью агентству "Прайм".

Специалист посоветовал не начинать движение на автомобиле без прогрева двигателя. Он уточнил, что мотор стоит прогреть хотя бы до 50–60 градусов.

"В условиях низких температур современные горюче-смазочные материалы не утрачивают своих эксплуатационных свойств, что нельзя сказать о физических свойствах материалов деталей двигателя, где при низких температурах увеличивается хрупкость материалов, зазоры между трущимися поверхностями и неравномерно распределяется температура по деталям двигателя", – заявил Жар.

По его словам, движение без прогрева зимой способно вызвать повышенный износ элементов двигателя. При этом специалист порекомендовал при начале движения не раскручивать двигатель до высоких оборотов даже после прогрева.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что двигатель современного автомобиля не нуждается в прогревании. По его словам, холод ограничивает работу мотора, однако поездка быстро приведет агрегат в рабочее состояние.