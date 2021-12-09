Обеспечить санитарное благополучие страны невозможно изолированно – Мишустин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Достичь санитарно-эпидемиологического благополучия отдельной страны невозможно без взаимодействия специалистов и ведомств других стран. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, приветственное слово которого к участникам международной конференции, посвященной борьбе с инфекционными заболеваниями, зачитала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Успех борьбы с пандемией и инфекционными заболеваниями напрямую зависит как от эффективности работы ведомств, так и от четкой координации их действий в многостороннем формате, тесного взаимодействия ученых, врачей, организаторов здравоохранения всех стран", – приводит соответствующую цитату РИА Новости.

Председатель правительства подчеркнул, что в современном мире невозможно обеспечить санитарное благополучие изолированно.

Ранее Мишустин призвал быть готовыми к любому варианту развития ситуации на фоне распространения штамма коронавируса "Омикрон". В связи с этим он отметил, что российское правительство завершает подготовку плана действий по борьбе с COVID-19, обновленного с учетом появления нового варианта патогена.

