Обеспечить санитарное благополучие страны невозможно изолированно – Мишустин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Достичь санитарно-эпидемиологического благополучия отдельной страны невозможно без взаимодействия специалистов и ведомств других стран. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, приветственное слово которого к участникам международной конференции, посвященной борьбе с инфекционными заболеваниями, зачитала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Успех борьбы с пандемией и инфекционными заболеваниями напрямую зависит как от эффективности работы ведомств, так и от четкой координации их действий в многостороннем формате, тесного взаимодействия ученых, врачей, организаторов здравоохранения всех стран", – приводит соответствующую цитату РИА Новости.
Председатель правительства подчеркнул, что в современном мире невозможно обеспечить санитарное благополучие изолированно.
Ранее Мишустин призвал быть готовыми к любому варианту развития ситуации на фоне распространения штамма коронавируса "Омикрон". В связи с этим он отметил, что российское правительство завершает подготовку плана действий по борьбе с COVID-19, обновленного с учетом появления нового варианта патогена.
Стали известны симптомы "Омикрона"
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