Попова сообщила, что штамм "Дельта" по-прежнему преобладает в России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Штамм коронавируса "Дельта" продолжает преобладать в России, сообщила глава Рсспотребнадзора Попова. Ее слова передает РИА Новости.

Такое заявление она сделала на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Биолог Георгий Базыкин сообщил, что большинство случаев заражения штаммом коронавируса "Дельта" в России произошло из-за одного человека. Специалист отметил, что распространение штамма "Дельта" вызвал "эффект основателя", когда одному из привезенных вариантов удалось размножиться так сильно, что остальные не выдержали конкуренции.

Ранее руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов рассказал, что "Омикрон" быстрее остальных штаммов спускается в легкие, вызывая пневмонию. По словам специалиста, при остальных вариантах коронавируса от заражения до пневмонии проходило 10–11 дней, при "Омикроне" этот срок сократился до 3–5 дней.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.