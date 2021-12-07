Глава Роспотребнадзора объяснила, почему пришлось сократить срок действия ПЦР-теста

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Срок действия теста на COVID-19 пришлось сократить из-за высокой контагиозности "Дельта"-штамма и "Омикрона". Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сократить пришлось, потому что <...> и контагиозность "Дельты", понятно, достаточно высокая и контагиозность нового штамма заявлена еще более высокая. Поэтому здесь ждать 72 часа сегодня уже неверно", – сказала она в эфире телеканала "Россия 1".

Попова подчеркнула, что все лаборатории подключены к государственной системе учета результатов. Информация передается в эту систему в течение часа.

"А система передает это в каждый личный кабинет каждого человека. То есть здесь плечо короткое. Вот с того момента, как результат получен, отсчитывается еще 48 часов, когда он действует", – пояснила глава Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в России сократили срок действия ПЦР-тестов на коронавирус 72 часов до 48.

До этого Попова сообщила, что новая мутация коронавируса "Омикрон" обладает большей заразностью, чем его предыдущие разновидности. При этом положительные тесты на "Омикрон" часто проявляются лишь на вторые сутки после заражения. По ее словам, новый штамм может быть завезен почти из 50 стран.