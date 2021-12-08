Владимир Путин и Джо Байден провели видеоконференцию

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Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден поговорили в режиме видеоконференции. Американскому лидеру поддерживать беседу помогали госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан, они сидели за одним столом.
Отмечается, что российский президент отреагировал на угрозу новых санкций со стороны США. По его мнению, ограничения не дадут положительного эффекта ни для Штатов, ни для России.
В ходе обсуждения Байден предупредил Путина, что в случае эскалации на Украине США могут ввести экономические ограничения против России. Путин же призвал "не перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории".
Также он обратил внимание Байдена на действия, предпринимаемые украинскими властями в отношении русского языка в стране. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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