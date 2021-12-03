ЦИК рекомендовала Ольгу Кириллову на пост главы Мосгоризбиркома

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Центральная избирательная комиссия рекомендовала назначить Ольгу Кириллову на пост главы Мосгоризбиркома. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦИК.

"Предложить Московской городской избирательной комиссии кандидатуру Кирилловой Ольги Евгеньевны, 1963 года рождения, образование высшее, члена Московской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса, для избрания ее на должность председателя Московской городской избирательной комиссии", – говорится в документе.

Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов покинул свой пост 9 ноября.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, решение было принято самим Ермоловым. При этом он останется членом столичной комиссии.