Онищенко выступил за жесткую позицию в вопросе массовой вакцинации

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Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко поддержал включение вакцинации от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок, однако выступил за более жесткую позицию в вопросе массовой вакцинации. Об этом сообщает Life.ru.

"Что такое национальный календарь прививок? Это перечень заболеваний, против которых прививки проводят по всей стране и за счет федерального бюджета. И это самая главная составляющая, то есть каждый регион не должен покупать вакцины для себя", – пояснил он.

При этом Онищенко выразил мнение, что властям и обществу необходимо прекратить разглагольствования на этот счет.

"У нас с вами два пути: первый – не вакцинироваться и переболеть, второй – вакцинироваться и не заболеть. Поэтому включение прививки от ковида в национальный календарь – это, безусловно, правильное решение, которое надо выполнять", – заключил он.

Ранее президент Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) Джорджо Палу заявил, что для противодействия "Омикрон"-штамму может потребоваться в 10–40 раз больше антител, чем нужно было для нейтрализации первого варианта коронавируса.

Он рассказал, что от "Омикрон"-штамма могут защитить антитела, появившиеся после прививки и после выздоровления. При этом он подчеркнул, что эффективным завершением цикла вакцинации может стать третья доза прививки.