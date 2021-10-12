Расходы на здравоохранение в Москве увеличат на 11% в 2022 году

16:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Бюджет Московского городского фонда обязательного медицинского страхования в 2022 году составит 359,5 миллиарда рублей, что на 11% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Мэр столицы Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект изменения в закон "О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов".
Общий объем бюджетных средств на обеспечение медицинской помощи москвичам в 2022 году составит 826,4 миллиарда рублей. В пресс-службе отметили, что "Здравоохранение" – крупнейшая статья расходов консолидированного бюджета Москвы.
"Доходы МГФОМС формируются за счет субвенций из бюджета Федерального фонда ОМС, межбюджетных трансфертов из бюджета Москвы и бюджетов территориальных фондов ОМС других субъектов Российской Федерации на оплату оказанной в Москве медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в других регионах страны, и прочих поступлений, подлежащих зачислению в бюджет МГФОМС в соответствии с федеральным законодательством", – говорится в сообщении.
В основном средства идут на оплату медицинской помощи, которую оказывают гражданам в рамках программы ОМС. В нее входят первичная медико-санитарная, специализированная, в том числе высокотехнологичная, и скорая помощь.
"В дополнение к базовой программе ОМС оплачивается высокотехнологичная медицинская помощь при злокачественных новообразованиях. Проводится углубленная диспансеризация граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией, а также граждан, которые изъявили желание пройти углубленную диспансеризацию по собственной инициативе и в отношении которых отсутствуют сведения о перенесенном заболевании ковидом", – отметили в пресс-службе.
Средства фонда также направляют на закупку и ремонт медоборудования, организацию дополнительного профессионального образования медработников и другие программы.
Ранее сообщалось, что в проекте бюджета на 2022 год заложена индексация социальных пособий на 4,8%. В пресс-службе мэра и правительства Москвы отметили, что в текущем году доходы столичного бюджета составили 3,1 триллиона рублей, что на 20% превышает данный показатель 2019 года.
Собянин: в проекте бюджета на 2022 год заложена индексация социальных пособий на 4,8%
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