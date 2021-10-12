Мурашко заявил о тяжелом поражении сердца и легких у ряда переболевших COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

У некоторых пациентов, переболевших COVID-19, выявляют тяжелые последствия, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"При проведении углубленной диспансеризации доктора диагностируют у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, тяжелое поражение сердца, легких, эндокринной системы", – заявил министр на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Также у некоторых переболевших наблюдаются кожные проявления, добавил он.

Ранее ученые МГУ выяснили, что новым постковидным синдромом является тахикардия.

Исследователи отметили, что раньше все исследования в области коронавируса сосредотачивались на эпидемиологии, факторах риска для людей и стратегии лечения. Однако в настоящее время появляется больше свидетельств, что COVID-19 может вызвать серьезные расстройства сердечно-сосудистой системы.

