Мурашко заявил о тяжелом поражении сердца и легких у ряда переболевших COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
У некоторых пациентов, переболевших COVID-19, выявляют тяжелые последствия, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"При проведении углубленной диспансеризации доктора диагностируют у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, тяжелое поражение сердца, легких, эндокринной системы", – заявил министр на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Также у некоторых переболевших наблюдаются кожные проявления, добавил он.
Ранее ученые МГУ выяснили, что новым постковидным синдромом является тахикардия.
Исследователи отметили, что раньше все исследования в области коронавируса сосредотачивались на эпидемиологии, факторах риска для людей и стратегии лечения. Однако в настоящее время появляется больше свидетельств, что COVID-19 может вызвать серьезные расстройства сердечно-сосудистой системы.
Специалист рассказала о средствах для профилактики коронавируса
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