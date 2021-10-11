Специалисты рассказали, как избежать тяжелого течения коронавируса

В Роспотребнадзоре объяснили, в каком случае человек может легче и быстрее перенести коронавирус. Одним из условий является то, что после контакта с заболевшим он прополоскал горло. Рассказываем, что еще нужно знать, чтобы избежать тяжелого течения болезни.
Маска, полоскания и чистые руки
Человек может перенести COVID-19 в более легкой форме, если при контакте с инфицированным коронавирусом пациентом он был в маске, отмечают эксперты Роспотребнадзора. Кроме того, после такой встречи прополоскал горло, а также вымыл руки и лицо.
В Роспотребнадзоре добавили, что в среднем инфицированные коронавирусом люди болеют 11 дней. При этом заболевание может продолжаться до 28 дней, подчеркнула Руженцова.
"На поздних сроках, после 14-го дня, продолжающаяся симптоматика связана с развившимися осложнениями, длительность которых может быть разной. В некоторых случаях симптомы осложнений остаются в течение более трех месяцев, до полугода, иногда дольше", – рассказала она.
В свою очередь, младший научный сотрудник клинического отдела Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина заявила, что продолжительность болезни зависит от особенностей организма, а также от своевременно начатого лечения.
Не запускать здоровье
Вакцинация в среднем позволяет легче перенести заболевание COVID-19, рассказал Москве 24 врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Также в эпоху пандемии специалист призвал особенно тщательно следить за собственным весом.
"У тех, кто страдает ожирением, значительно выше вероятность, что заболевание будет протекать тяжелее. Многократно подскакивают шансы, что заразившемуся коронавирусом человеку с ожирением может потребоваться госпитализация и реанимация", – добавил Крючков.
Кроме того, эксперт посоветовал не запускать хронические болезни, которые могут осложнить ход течения болезни.
По мнению врача, после контакта с инфицированным коронавирусом человеком бессмысленно незамедлительно обращаться в медицинские учреждения и сдавать ПЦР-тест. Крючков добавил, что инкубационный период коронавируса составляет от одного до полутора дней, максимальный – от 10 до 11 дней. Поэтому ПЦР-тест стоит сделать спустя 4–5 дней после контакта, заключил эксперт.
Врачи рассказали, сколько дней человек болеет коронавирусом