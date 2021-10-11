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Специалисты рассказали, как избежать тяжелого течения коронавируса

Сыграть на опережение. Как избежать тяжелого течения коронавируса
общество

В Роспотребнадзоре объяснили, в каком случае человек может легче и быстрее перенести коронавирус. Одним из условий является то, что после контакта с заболевшим он прополоскал горло. Рассказываем, что еще нужно знать, чтобы избежать тяжелого течения болезни.

Фото: depositphotos/Genika

Маска, полоскания и чистые руки

Человек может перенести COVID-19 в более легкой форме, если при контакте с инфицированным коронавирусом пациентом он был в маске, отмечают эксперты Роспотребнадзора. Кроме того, после такой встречи прополоскал горло, а также вымыл руки и лицо.

В организм попадет меньшая доза (вируса. – Прим. ред.), и в случае развития заболевания оно будет протекать легче и завершится быстрее.
Татьяна Руженцова
замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора

В Роспотребнадзоре добавили, что в среднем инфицированные коронавирусом люди болеют 11 дней. При этом заболевание может продолжаться до 28 дней, подчеркнула Руженцова.

"На поздних сроках, после 14-го дня, продолжающаяся симптоматика связана с развившимися осложнениями, длительность которых может быть разной. В некоторых случаях симптомы осложнений остаются в течение более трех месяцев, до полугода, иногда дольше", – рассказала она.

В свою очередь, младший научный сотрудник клинического отдела Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина заявила, что продолжительность болезни зависит от особенностей организма, а также от своевременно начатого лечения.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Не запускать здоровье

Вакцинация в среднем позволяет легче перенести заболевание COVID-19, рассказал Москве 24 врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По официальным данным, после вакцинации "Спутником V" вероятность заразиться снижается на 75–80%. При этом свыше 90% заболевших среди вакцинированных перенесут заболевание не в тяжелой форме, причем даже не госпитализируются.
Николай Крючков
врач-иммунолог, кандидат медицинских наук

Также в эпоху пандемии специалист призвал особенно тщательно следить за собственным весом.

"У тех, кто страдает ожирением, значительно выше вероятность, что заболевание будет протекать тяжелее. Многократно подскакивают шансы, что заразившемуся коронавирусом человеку с ожирением может потребоваться госпитализация и реанимация", – добавил Крючков.

Кроме того, эксперт посоветовал не запускать хронические болезни, которые могут осложнить ход течения болезни.

Речь идет о сахарном диабете, о выраженной ишемической болезни сердца, о последствиях инсультов, о бронхиальной астме. Также в зону риска входят тяжелые поражения легких, хроническая почечная и печеночная недостаточность, ревматические заболевания в стадии обострения и онкология.
Николай Крючков
врач-иммунолог, кандидат медицинских наук

По мнению врача, после контакта с инфицированным коронавирусом человеком бессмысленно незамедлительно обращаться в медицинские учреждения и сдавать ПЦР-тест. Крючков добавил, что инкубационный период коронавируса составляет от одного до полутора дней, максимальный – от 10 до 11 дней. Поэтому ПЦР-тест стоит сделать спустя 4–5 дней после контакта, заключил эксперт.

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