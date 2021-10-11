В Роспотребнадзоре объяснили, как можно перенести COVID-19 легче и быстрее

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Специалисты Роспотребнадзора назвали условия для того, чтобы пациент мог перенести коронавирус легче и быстрее. Об этом пишет РИА Новости.
По мнению врачей, при контакте с инфицированным человек должен находиться в маске. Кроме того, после необходимо промыть руки и лицо, а также прополоскать горло водой или специальным антисептиком.
"В организм попадет меньшая доза, и в случае развития заболевания оно будет протекать легче и завершится быстрее", – объяснила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
В свою очередь, младший научный института, врач-терапевт Дарья Хавкина заявила, что новый штамм не изменил сроки самой болезни. При этом раньше проявляются первые симптомы и осложнения – в некоторых случаях уже на пятый день.
Эксперты добавили, что тяжелее и дольше всех переносят болезнь граждане старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями.
Ранее врач Владимир Зайцев назвал ухудшающую течение коронавируса болезнь. По его словам, ангина представляет особую опасность в период пандемии.
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